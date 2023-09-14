Персанов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964
Рождение ребёнка
04.06.1986
Дочь: Поперечная Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Персанова Светлана
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Сиволобова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Персанова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Персанова Светлана
Место жительства
Неизвестно
West Springfield (Массачусетс), США