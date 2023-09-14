Персанов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964

Отец: Персанов Михаил Алексеевич

Мать: Персанова Лилия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1986

Дочь: Поперечная Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Персанова Светлана

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Сиволобова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Персанова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Светлана

Место жительства
Неизвестно
West Springfield (Массачусетс), США
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