Квашина, Зайцева (Персанова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашина, Зайцева (Персанова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Разъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.

Дата рождения

06.08.1931

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ПП
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Место
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Рождение
06.08.1931

Отец: Персанов Алексей Кириллович

Мать: Персанова Пелагея Васильевна

Разъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.
Бракосочетание
06.11.1949

Муж: Квашин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
31.01.1951

Дочь: Лашун Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Квашин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1952

Сын: Квашин Анатолий Анатолиевич

Отец ребёнка: Квашин Анатолий Петрович

Бракосочетание
28.03.1956

Муж: Зайцев Николай Борисович

Рождение ребёнка
28.07.1957

Сын: Зайцев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Борисович

Смерть
06.02.1999
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