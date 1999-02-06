Квашина, Зайцева (Персанова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияРазъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.
Дата рождения06.08.1931
Дата смерти06.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1931
Разъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.
Бракосочетание
06.11.1949
Рождение ребёнка
31.01.1951
Дочь: Лашун Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Квашин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1952
Сын: Квашин Анатолий Анатолиевич
Отец ребёнка: Квашин Анатолий Петрович
Бракосочетание
28.03.1956
Рождение ребёнка
28.07.1957
Отец ребёнка: Зайцев Николай Борисович
Смерть
06.02.1999