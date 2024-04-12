Лашун (Квашина) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашун (Квашина) Галина Анатольевна

Место рождения

Акбулак

Дата рождения

31.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951

Отец: Квашин Анатолий Петрович

Мать: Квашина, Зайцева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
26.02.1972

Муж: Лашун Александр Викторович

Горзагс, г. Актюбинска
Рождение ребёнка
18.10.1993

Сын: Лампараздзе Эдуард Джемалович

Отец ребёнка: Лампараздзе Джемал Сулейманович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лампараздзе Джемал Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирицян Светлана Александровна

Отец ребёнка: Лашун Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашун Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лашун Александр Викторович

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