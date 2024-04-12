Лашун (Квашина) Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951
Бракосочетание
26.02.1972
Горзагс, г. Актюбинска
Рождение ребёнка
18.10.1993
Сын: Лампараздзе Эдуард Джемалович
Отец ребёнка: Лампараздзе Джемал Сулейманович
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирицян Светлана Александровна
Отец ребёнка: Лашун Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лашун Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лашун Александр Викторович