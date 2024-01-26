Недорубов Константин Иосифович
Место рожденияхутор Рубёжный Саратовская губерния, Российская им
Дата рождения21.05.1889
Дата смерти13.12.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1889
Отец: Недорубов Иосиф Николаевич
Мать: Недорубова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Нина Константиновна
Мать ребёнка: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна
Образование
Между ?.05.1897 и ?.05.1900
Сельская школа
Работа или профессия
Между ?.05.1900 и ?.01.1911
Сельскохозяйственный труд
Военная служба
?.01.1911
Военная служба
С 1914 по 1918
Работа или профессия
Между ?.10.1917 и ?.07.1918
Сельскохозяйственный труд
Рождение ребёнка
1918
Сын: Недорубов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна
Военная служба
С ?.07.1918 по 1920
Воевал
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна
Работа или профессия
Между 1920 и 1921
Председатель сельского совета
Работа или профессия
Между 1921 и 1929
Сельскохозяйственный труд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Недорубов Николай Константинович
Мать ребёнка: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна
Работа или профессия
С 1929
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Председатель колхоза
Работа или профессия
Между ?.03.1930 и ?.01.1931
Заместитель председателя Березовского райисполкома Нижневолжского края
Работа или профессия
Между ?.01.1931 и ?.04.1932
Гарнцевой контролер в межрайонной Себряковской заготзерно
Работа или профессия
Между ?.04.1932 и ?.07.1933
Председатель колхоза имени 25 000 рабочих
Раскулачивание
С ?.07.1933 по 1935
Репрессирован на 10 лет за то, что накормил бригаду кашей из семенного зерна. Рыл канал Онежское озеро - Белое море. Во время работы был бригадиром. | Репрессия
Работа или профессия
Между ?.06.1935 и 1937
Бригадир Березовской конторы «Заготскот»
Раскулачивание
1937
Повторно репрессирован | Репрессия
Работа или профессия
Между 1937 и 1938
Заведующий райсвязью. Конно-почтовая станция.
Работа или профессия
Между ?.05.1939 и ?.04.1941
Заведующий хозяйством Березовской МТС
Военная служба
1941
Пошел на фронт
Работа или профессия
Между ?.05.1941 и ?.12.1941
Кладовщик Березовского райпищкомбината.
Работа или профессия
Между ?.05.1943 и ?.09.1943
Заведующий Березовским райотделом социального обеспечения
Работа или профессия
Между ?.09.1943 и ?.03.1948
Заведующий Березовским районным дорожным отделом
Работа или профессия
Между 1948 и 1952
Секретарь парторганизации лесхоза