Недорубов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: ?
Награда
Неизвестно
За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Военная награда
Неизвестно
За оборону Кавказа
Военная награда
Неизвестно
Красная звезда
Военная служба
?.08.1942
Тяжело ранен в бою
Демобилизация
?.07.1943
Демобилизован по ранению из ст.Кущевской
Работа или профессия
Между ?.02.1944 и ?.10.1945
Военрук в Берёзовской средней школе
Образование
Между ?.10.1945 и ?.07.1950
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Инженер-механик
Вступление в партию
07.01.1952
Принят кандидатом в члены ВКП /б/ - КПСС | Политика
Вступление в партию
16.04.1953
Принят в члены КПСС | Политика
Работа или профессия
Между 1954 и 1958
Директор Малодельской ЛЗС Фроловского района
Работа или профессия
Между 1958 и 1961
Директор Малодельской ремонтно-технической станции
Работа или профессия
Между 1961 и 1964
Директор совхоза «Малодельский»
Награда
1962
Малая Серебряная медаль ВДНХ и ценная премия
Работа или профессия
Между 1964 и 1965
Заместитель начальника Фроловского производственного колхозно-совхозного управления сельского хозяйства Волгоградской области
Работа или профессия
Между 1965 и 1970
Начальник производственного управления сельского хозяйства Суровикинского района Волгоградской области
Награда
1968
Знак почета
Работа или профессия
Между 1970 и 1987
Главный государственный инспектор по закупкам сельскохозяйственных продуктов по Суровикинскому району
Награда
1973
Знак почета
Награда
1976
Знак почета
Военная награда
1985
орден «Отечественная война» I степени
Смерть
1987