Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

28.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Носаев Федор

Мать: Носаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорубова) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Недорубов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Недорубов Николай Константинович

Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович

Смерть
28.01.1962
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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