Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти28.01.1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Носаев Федор
Мать: Носаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Недорубов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Недорубов Николай Константинович
Отец ребёнка: Недорубов Константин Иосифович
Смерть
28.01.1962
Похороны
Неизвестно