Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти?.11.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бакулин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бакулина) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Бакулин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакулин Алексей
Образование
С 1939
Школа ФЗО при при Сталинградском тракторном заводе (Электрик)
Работа или профессия
По ?.11.1941
Электропультовщица
Совершение преступления
С ?.11.1941 по ?.06.1942
Заключение
Совершение преступления
28.11.1941
Осуждена Тракторозаводским судом за прогул на четыре месяца лишения свободы
Военная служба
С ?.06.1942 по ?.09.1943
Мобилизована на сельхозработы
Работа или профессия
С ?.09.1943 по ?.04.1944
Делопроизводитель
Работа или профессия
С ?.04.1944
Отдел исправительно-трудовых работ
Вступление в партию
26.09.1951
Принята в члены ВКП /б/ | Политика
Смерть
?.11.1992