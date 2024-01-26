Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Недорубов Константин Иосифович

Мать: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бакулин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бакулина) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Бакулин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Алексей

Образование
С 1939
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Школа ФЗО при при Сталинградском тракторном заводе (Электрик)
Работа или профессия
По ?.11.1941
Электропультовщица
Совершение преступления
С ?.11.1941 по ?.06.1942
Заключение
Совершение преступления
28.11.1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Осуждена Тракторозаводским судом за прогул на четыре месяца лишения свободы
Военная служба
С ?.06.1942 по ?.09.1943
Мобилизована на сельхозработы
Работа или профессия
С ?.09.1943 по ?.04.1944
Делопроизводитель
Работа или профессия
С ?.04.1944
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Отдел исправительно-трудовых работ
Вступление в партию
26.09.1951
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Принята в члены ВКП /б/ | Политика
Смерть
?.11.1992

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