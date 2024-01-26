Бакулин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бакулина) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина (Недорубова) Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно

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