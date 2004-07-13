Недорубов Георгий Константинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1918
Дата смерти13.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Станционный надсмотрщик Берёзовского радиотрансляционного узла
Награда
Неизвестно
За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Рождение ребёнка
22.11.1932
Сын: Недорубов Валентин Георгиевич
Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна
Образование
С 1938
Школа ФЗО связи
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
09.12.1943
Дочь: (Недорубова) Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна
Работа или профессия
По ?.07.1948
Станционный надсмотрщик дальней связи
Работа или профессия
Между ?.07.1948 и ?.07.1949
Лесник
Вступление в партию
1949
Принят кандидатом в члены КПСС | Политика
Работа или профессия
С ?.07.1949
Станционный надсмотрщик Берёзовского радиотрансляционного узла
Вступление в партию
21.02.1951
Принят в члены ВКП/б/ | Политика
Смерть
13.07.2004
Похороны
Неизвестно