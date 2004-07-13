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Недорубов Георгий Константинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Недорубов Константин Иосифович

Мать: Недорубова (Носаева) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорубова) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Станционный надсмотрщик Берёзовского радиотрансляционного узла
Награда
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Рождение ребёнка
22.11.1932

Сын: Недорубов Валентин Георгиевич

Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна

Образование
С 1938
Школа ФЗО связи
Бракосочетание
1942

Жена: Недорубова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1943

Дочь: (Недорубова) Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Недорубова Ефросинья Федоровна

Работа или профессия
По ?.07.1948
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Станционный надсмотрщик дальней связи
Работа или профессия
Между ?.07.1948 и ?.07.1949
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Лесник
Вступление в партию
1949
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Принят кандидатом в члены КПСС | Политика
Работа или профессия
С ?.07.1949
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Станционный надсмотрщик Берёзовского радиотрансляционного узла
Вступление в партию
21.02.1951
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Принят в члены ВКП/б/ | Политика
Смерть
13.07.2004
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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