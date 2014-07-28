Недорубов Валентин Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1932
Дата смерти28.07.2014
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Андрей
Мать ребёнка: Недорубова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Олег
Мать ребёнка: Недорубова Светлана Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: (Недорубова) Ольга
Мать ребёнка: Недорубова Таисия Петровна
Смерть
28.07.2014