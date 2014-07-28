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Недорубов Валентин Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1932

Дата смерти

28.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932

Отец: Недорубов Георгий Константинович

Мать: Недорубова Ефросинья Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Недорубова Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Таисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Андрей

Мать ребёнка: Недорубова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Олег

Мать ребёнка: Недорубова Светлана Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Светлана Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: (Недорубова) Ольга

Мать ребёнка: Недорубова Таисия Петровна

Смерть
28.07.2014

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