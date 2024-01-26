Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1946
Дата смерти16.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Недорубов Валентин Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Недорубов Валентин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1983
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область