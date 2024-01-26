Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова (Гогенко) Алевтина Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1946

Дата смерти

16.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Недорубов Валентин Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Недорубов Валентин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Валентин Георгиевич

Смерть
16.11.1983
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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