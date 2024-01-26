Недорубова Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова Ефросинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорубова) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович

Рождение ребёнка
22.11.1932

Сын: Недорубов Валентин Георгиевич

Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович

Бракосочетание
1942

Муж: Недорубов Георгий Константинович

Рождение ребёнка
09.12.1943

Дочь: (Недорубова) Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович

Смерть
Неизвестно

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