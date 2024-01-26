Недорубова Ефросинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович
Рождение ребёнка
22.11.1932
Сын: Недорубов Валентин Георгиевич
Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
09.12.1943
Дочь: (Недорубова) Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Недорубов Георгий Константинович
Смерть
Неизвестно