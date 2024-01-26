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(Недорубова) Нина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1943

Дата смерти

01.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1943

Отец: Недорубов Георгий Константинович

Мать: Недорубова Ефросинья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Волгоградского педагогического института
Смерть
01.12.1974
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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