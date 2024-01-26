Недорубов Иосиф Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недорубов Николай Иванович
Мать: Недорубова ?
Рождение ребёнка
21.05.1889
Сын: Недорубов Константин Иосифович
Мать ребёнка: Недорубова Анисия
хутор Рубёжный Саратовская губерния, Российская им
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Недорубова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Недорубова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Недорубова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Федор Иосифович
Мать ребёнка: Недорубова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорубова Анисия
Смерть
Неизвестно