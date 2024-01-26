Недорубов Иосиф Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубов Иосиф Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недорубов Николай Иванович

Мать: Недорубова ?

Рождение ребёнка
21.05.1889

Сын: Недорубов Константин Иосифович

Мать ребёнка: Недорубова Анисия

хутор Рубёжный Саратовская губерния, Российская им
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Недорубова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Недорубова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Недорубова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Недорубова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Анисия

Смерть
Неизвестно
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