Недорубов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недорубов Иван
Мать: Недорубова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Недорубова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Недорубова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Ефим Николаевич
Мать ребёнка: Недорубова ?
Смерть
Неизвестно