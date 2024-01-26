Недорубов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недорубов Николай Иванович
Мать: Недорубова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1915
Сын: Недорубов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Недорубова (Калашникова) Фаина Ильинична
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно