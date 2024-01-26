Недорубов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубов Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недорубов Николай Иванович

Мать: Недорубова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова (Калашникова) Фаина Ильинична

Рождение ребёнка
06.09.1915

Сын: Недорубов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Недорубова (Калашникова) Фаина Ильинична

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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