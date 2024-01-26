Недорубова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Федор Иосифович
Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1889
Сын: Недорубов Константин Иосифович
Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич
Смерть
1934