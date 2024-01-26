Недорубова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорубова) Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1889

Сын: Недорубов Константин Иосифович

Отец ребёнка: Недорубов Иосиф Николаевич

Смерть
1934

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