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Муравлевъ Андрей

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Петръ Матвеевъ

Мать: Агрофена Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Муравлевъ Никита

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Муравлевъ Василий

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Муравлева) Марья

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Муравлевъ Липатъ

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Муравлевъ Прокофий

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Муравлевъ Иванъ

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Муравлева) Марфа

Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева

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