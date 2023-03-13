Муравлевъ Андрей
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Петръ Матвеевъ
Мать: Агрофена Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Муравлевъ Никита
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Муравлевъ Василий
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Муравлева) Марья
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Муравлевъ Липатъ
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Муравлевъ Прокофий
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Муравлевъ Иванъ
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Муравлева) Марфа
Мать ребёнка: Муравлева Авдотья Васильева