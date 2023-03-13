Муравлева Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Муравлевъ Никита
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1746
Сын: Муравлевъ Василий
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751
Сын: Муравлевъ Липатъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1756
Сын: Муравлевъ Прокофий
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1760
Сын: Муравлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравлевъ Андрей