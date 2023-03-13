Муравлева Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Муравлевъ Никита

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1746

Сын: Муравлевъ Василий

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Муравлевъ Липатъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1756

Сын: Муравлевъ Прокофий

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1760

Сын: Муравлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Муравлевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравлевъ Андрей

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