Муравлевъ Василий
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Муравлевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Тюнина (Муравлева) Пелагея
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья
Рождение ребёнка
1768
Сын: Муравлевъ Григорий
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Муравлева) Ирина
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Муравлевъ Матвей
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Муравлевъ Филиппъ
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Муравлевъ Семенъ
Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья