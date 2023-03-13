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Муравлевъ Василий

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Муравлевъ Андрей

Мать: Муравлева Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравлева (Абаимова) Федосья

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Тюнина (Муравлева) Пелагея

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Муравлевъ Григорий

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Муравлева) Ирина

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Муравлевъ Матвей

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Муравлевъ Филиппъ

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Муравлевъ Семенъ

Мать ребёнка: Муравлева (Абаимова) Федосья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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