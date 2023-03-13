Агрофена Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Матвеевъ

Рождение ребёнка
1723

Сын: Муравлевъ Андрей

Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Муравлевъ Андрей

Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Муравлева) Авдотья

Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ

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