Агрофена Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Матвеевъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Муравлевъ Андрей
Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Муравлевъ Андрей
Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Муравлева) Авдотья
Отец ребёнка: Петръ Матвеевъ