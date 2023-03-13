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Петръ Матвеевъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Макарова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Муравлевъ Андрей

Мать ребёнка: Агрофена Макарова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Муравлевъ Андрей

Мать ребёнка: Агрофена Макарова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Муравлева) Авдотья

Мать ребёнка: Агрофена Макарова

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