Петръ Матвеевъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Макарова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Муравлевъ Андрей
Мать ребёнка: Агрофена Макарова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Муравлевъ Андрей
Мать ребёнка: Агрофена Макарова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Муравлева) Авдотья
Мать ребёнка: Агрофена Макарова