(Муравлева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Муравлева) Авдотья

(Муравлева) Авдотья

avatar

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1715 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Петръ Матвеевъ

Мать: Агрофена Макарова

Асанова Липовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close