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(Муравлева) Авдотья
(Муравлева) Авдотья
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Место рождения
Асанова Липовка
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Петръ Матвеевъ
1712 г.р.
Мать
Агрофена Макарова
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Петръ Матвеевъ
Мать:
Агрофена Макарова
Асанова Липовка
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