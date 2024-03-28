Верещагин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Аксен
Мать: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Иван
Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Григорий
Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Секарева (Верещагина) Алефтина
Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Герасимовская (Верещагина) Апполинария
Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия
Смерть
Неизвестно