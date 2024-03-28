Верещагин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Аксен

Мать: Верещагина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Иван

Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Григорий

Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Секарева (Верещагина) Алефтина

Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Мать ребёнка: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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