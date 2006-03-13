Секарева (Верещагина) Алефтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1927
Дата смерти13.03.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927
Отец: Верещагин Алексей
Бракосочетание
08.01.1953
Муж: Секарев Василий
Рождение ребёнка
07.01.1954
Дочь: Волченкова (Секарева) Валентина
Отец ребёнка: Секарев Василий
Рождение ребёнка
07.04.1956
Сын: Секарев Александр
Отец ребёнка: Секарев Василий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Секарев Алексей
Отец ребёнка: Секарев Василий
Рождение ребёнка
30.07.1960
Сын: Секарев Николай
Отец ребёнка: Секарев Василий
Смерть
13.03.2006