Секарева (Верещагина) Алефтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секарева (Верещагина) Алефтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1927

Дата смерти

13.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927

Отец: Верещагин Алексей

Мать: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Бракосочетание
08.01.1953

Муж: Секарев Василий

Рождение ребёнка
07.01.1954

Дочь: Волченкова (Секарева) Валентина

Отец ребёнка: Секарев Василий

Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Секарев Александр

Отец ребёнка: Секарев Василий

Рождение ребёнка
1959

Сын: Секарев Алексей

Отец ребёнка: Секарев Василий

Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Секарев Николай

Отец ребёнка: Секарев Василий

Смерть
13.03.2006

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