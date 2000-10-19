Секарев Александр
Место рожденияд.Елисеевская, Коношский район, Архангельская область
Дата рождения07.04.1956
Дата смерти19.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956
Отец: Секарев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Секарева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Секарева Татьяна
Рождение ребёнка
07.01.1979
Сын: Секарев Сергей
Мать ребёнка: Секарева Татьяна
Рождение ребёнка
23.05.1981
Дочь: Черноусова (Секарева) Ирина
Мать ребёнка: Секарева Татьяна
Смерть
19.10.2000
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно