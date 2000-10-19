Секарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секарев Александр

Место рождения

д.Елисеевская, Коношский район, Архангельская область

Дата рождения

07.04.1956

Дата смерти

19.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956

Отец: Секарев Василий

Мать: Секарева (Верещагина) Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секарева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секарева Татьяна

Рождение ребёнка
07.01.1979

Сын: Секарев Сергей

Мать ребёнка: Секарева Татьяна

Рождение ребёнка
23.05.1981

Дочь: Черноусова (Секарева) Ирина

Мать ребёнка: Секарева Татьяна

Смерть
19.10.2000
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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