Черноусова (Секарева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Секарева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1981

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Муж

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981

Отец: Секарев Александр

Мать: Секарева Татьяна

Развод
Неизвестно

Муж: Черноусов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Черноусов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Сергей

Рождение ребёнка
2004

Сын: Черноусов Василий

Отец ребёнка: Черноусов Сергей

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноусов Сергей

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