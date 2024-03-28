Черноусов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Черноусова (Секарева) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова (Секарева) Ирина

Рождение ребёнка
2004

Сын: Черноусов Василий

Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина

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