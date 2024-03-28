Черноусов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2004
Сын: Черноусов Василий
Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноусова (Секарева) Ирина