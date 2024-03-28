Верещагина (Кулякина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Кулякина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулякин Василий

Мать: Кулякина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Иван

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Григорий

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Секарева (Верещагина) Алефтина

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Смерть
Неизвестно

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