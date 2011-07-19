Герасимовская (Верещагина) Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти19.07.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Отец: Верещагин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Герасимовский Федор
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Рождение ребёнка
01.05.1956
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Рождение ребёнка
10.01.1961
Дочь: (Герасимовская) Нинель
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Смерть
19.07.2011