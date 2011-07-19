Герасимовская (Верещагина) Апполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

19.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Верещагин Алексей

Мать: Верещагина (Кулякина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимовский Александр

Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Герасимовский Федор

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Рождение ребёнка
01.05.1956

Сын: Герасимовский Григорий

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Рождение ребёнка
10.01.1961

Дочь: (Герасимовская) Нинель

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Смерть
19.07.2011

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