Герасимовский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1927
Дата смерти09.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Герасимовский Федор
Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария
Рождение ребёнка
01.05.1956
Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария
Рождение ребёнка
10.01.1961
Дочь: (Герасимовская) Нинель
Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария
Смерть
09.07.2011