Герасимовский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1927

Дата смерти

09.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Герасимовский Федор

Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Рождение ребёнка
01.05.1956

Сын: Герасимовский Григорий

Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Рождение ребёнка
10.01.1961

Дочь: (Герасимовская) Нинель

Мать ребёнка: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Смерть
09.07.2011

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