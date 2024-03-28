Герасимовский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: Герасимовский Александр

Мать: Герасимовская (Верещагина) Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимовский Александр

Мать ребёнка: Герасимовская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимовская Галина

Рождение ребёнка
13.01.1984

Дочь: (Герасимовская) Мария

Мать ребёнка: Герасимовская Галина

Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Деткова (Герасимовская) Ольга

Мать ребёнка: Герасимовская Галина

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