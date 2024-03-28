Герасимовский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимовская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимовская Галина
Рождение ребёнка
13.01.1984
Дочь: (Герасимовская) Мария
Мать ребёнка: Герасимовская Галина
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Деткова (Герасимовская) Ольга
Мать ребёнка: Герасимовская Галина