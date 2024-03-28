Герасимовская Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовская Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимовский Александр

Отец ребёнка: Герасимовский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимовский Григорий

Рождение ребёнка
13.01.1984

Дочь: (Герасимовская) Мария

Отец ребёнка: Герасимовский Григорий

Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Деткова (Герасимовская) Ольга

Отец ребёнка: Герасимовский Григорий

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