Кулякина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулякин Василий
Отец ребёнка: Кулякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулякин Степан
Отец ребёнка: Кулякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулякин Яков
Отец ребёнка: Кулякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулякина) Вера
Отец ребёнка: Кулякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина (Кулякина) Евдокия
Отец ребёнка: Кулякин Василий
Смерть
Неизвестно