(Кулякина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кулякина) Вера

(Кулякина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулякин Василий

Мать: Кулякина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Несколько Подряд) (Несколько Подряд)

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимовский Иван

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимовский Александр

Рождение ребёнка
02.08.1934

Дочь: (Герасимовская) Людмила

Отец ребёнка: Герасимовский Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.