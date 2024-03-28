(Кулякина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулякин Василий
Мать: Кулякина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Несколько Подряд) (Несколько Подряд)
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимовский Иван
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1934
Дочь: (Герасимовская) Людмила
Отец ребёнка: Герасимовский Александр
Смерть
Неизвестно