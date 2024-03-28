Герасимовский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимовский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Несколько Подряд) (Несколько Подряд)

Мать ребёнка: (Кулякина) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимовский Иван

Мать ребёнка: (Кулякина) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кулякина) Вера

Рождение ребёнка
02.08.1934

Дочь: (Герасимовская) Людмила

Мать ребёнка: (Кулякина) Вера

Смерть
Неизвестно

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