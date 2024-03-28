Герасимовский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Несколько Подряд) (Несколько Подряд)
Мать ребёнка: (Кулякина) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимовский Иван
Мать ребёнка: (Кулякина) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кулякина) Вера
Рождение ребёнка
02.08.1934
Дочь: (Герасимовская) Людмила
Мать ребёнка: (Кулякина) Вера
Смерть
Неизвестно