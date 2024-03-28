Кулякин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулякин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулякин Василий

Мать: Кулякина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулякина) Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулякина) Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулякина) Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулякин Борис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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