Кулякин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулякин Василий
Мать: Кулякина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулякина) Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулякина) Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулякина) Зоя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулякин Борис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно