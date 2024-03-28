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Волченкова (Секарева) Валентина

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Место рождения

д.Шихановская

Дата рождения

07.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: Секарев Василий

Мать: Секарева (Верещагина) Алефтина

Бракосочетание
06.12.1973

Муж: Волченков Николай

Рождение ребёнка
25.11.1974

Дочь: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

Отец ребёнка: Волченков Николай

Место жительства
1979
Место жительства
1979
Рождение ребёнка
23.03.1983

Дочь: Захарова (Волченкова) Мария

Отец ребёнка: Волченков Николай

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