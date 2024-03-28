Волченкова (Секарева) Валентина
Место рожденияд.Шихановская
Дата рождения07.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Отец: Секарев Василий
Бракосочетание
06.12.1973
Муж: Волченков Николай
Рождение ребёнка
25.11.1974
Дочь: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина
Отец ребёнка: Волченков Николай
Место жительства
1979
Место жительства
1979
Рождение ребёнка
23.03.1983
Дочь: Захарова (Волченкова) Мария
Отец ребёнка: Волченков Николай