Волченков Николай
Место рожденияс. Высоцкое Ярославской области
Дата рождения09.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1951
Отец: Волчёнков Леонид
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.12.1973
Рождение ребёнка
25.11.1974
Дочь: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина
Мать ребёнка: Волченкова (Секарева) Валентина
Рождение ребёнка
23.03.1983
Дочь: Захарова (Волченкова) Мария
Мать ребёнка: Волченкова (Секарева) Валентина