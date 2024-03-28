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Волченков Николай

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Место рождения

с. Высоцкое Ярославской области

Дата рождения

09.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1951

Отец: Волчёнков Леонид

Мать: Волчёнков (Одинцова) Мария

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.12.1973

Жена: Волченкова (Секарева) Валентина

Рождение ребёнка
25.11.1974

Дочь: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

Мать ребёнка: Волченкова (Секарева) Валентина

Рождение ребёнка
23.03.1983

Дочь: Захарова (Волченкова) Мария

Мать ребёнка: Волченкова (Секарева) Валентина

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