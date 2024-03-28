Кондратьева (Волчёнкова) Ирина
Место рожденияЯрославль
Дата рождения25.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974
Отец: Волченков Николай
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтерия | Current occupation:1
Место жительства
1974
Место жительства
1974
Образование
С 01.10.1992 по 30.06.1998
высшее
Бракосочетание
17.04.1995
Муж: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
17.02.2000
Дочь: (Кондратьева) Елизавета
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
17.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Александр