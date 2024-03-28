Кондратьева (Волчёнкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

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Место рождения

Ярославль

Дата рождения

25.11.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974

Отец: Волченков Николай

Мать: Волченкова (Секарева) Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтерия | Current occupation:1
Место жительства
1974
Место жительства
1974
Образование
С 01.10.1992 по 30.06.1998
высшее
Бракосочетание
17.04.1995

Муж: Кондратьев Александр

Рождение ребёнка
17.02.2000

Дочь: (Кондратьева) Елизавета

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

Рождение ребёнка
17.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

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