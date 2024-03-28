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Кондратьев Александр

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

17.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1995

Жена: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

Рождение ребёнка
17.02.2000

Дочь: (Кондратьева) Елизавета

Мать ребёнка: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

Рождение ребёнка
17.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина

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