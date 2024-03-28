Кондратьев Александр
Место рожденияЯрославль
Дата рождения17.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1995
Рождение ребёнка
17.02.2000
Дочь: (Кондратьева) Елизавета
Мать ребёнка: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина
Рождение ребёнка
17.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Волчёнкова) Ирина