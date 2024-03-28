Верещагин Аксен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Григорий
Мать ребёнка: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Иван
Мать ребёнка: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Федор
Мать ребёнка: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Алексей
Мать ребёнка: Верещагина Мария
Смерть
Неизвестно