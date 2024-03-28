Верещагина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Григорий
Отец ребёнка: Верещагин Аксен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Иван
Отец ребёнка: Верещагин Аксен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Федор
Отец ребёнка: Верещагин Аксен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Алексей
Отец ребёнка: Верещагин Аксен
Смерть
Неизвестно