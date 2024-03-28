Верещагина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагина Мария

Верещагина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Григорий

Отец ребёнка: Верещагин Аксен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Иван

Отец ребёнка: Верещагин Аксен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Федор

Отец ребёнка: Верещагин Аксен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Алексей

Отец ребёнка: Верещагин Аксен

Смерть
Неизвестно

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