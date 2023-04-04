Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайск, Можайский, Московская область
Бракосочетание
25.10.1872

Муж: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
в Иоакиманской церкви г. Можайск
Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: (Симоновская) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: (Симоновская) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1881

Дочь: (Симоновская) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1882

Сын: Симоновский Виктор

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Симоновский Николай Викторович

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: (Симоновская) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1889

Дочь: (Симоновская) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: (Симоновская) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1894

Сын: Симоновский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Смерть
До 1900

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