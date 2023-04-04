Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Симоновская) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Дочь: (Симоновская) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Дочь: (Симоновская) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Сын: Симоновский Виктор
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Сын: Симоновский Николай Викторович
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Дочь: (Симоновская) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Дочь: (Симоновская) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Дочь: (Симоновская) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович
Сын: Симоновский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Симоновский Виктор Петрович