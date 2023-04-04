Симоновский Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1851
Дата смерти23.05.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Симоновская) Александра Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Дочь: (Симоновская) Мария Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Дочь: (Симоновская) Вера Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Сын: Симоновский Виктор
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Сын: Симоновский Николай Викторович
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Дочь: (Симоновская) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Дочь: (Симоновская) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Дочь: (Симоновская) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна
Сын: Симоновский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна