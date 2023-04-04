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Симоновский Виктор Петрович

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Место рождения

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

08.12.1851

Дата смерти

23.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Крещение
08.12.1851
Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
С 25.10.1870
Ромны, Сумська область
помощник секретаря съезда мировых судей Роменского судебного округа
Работа или профессия
С 05.05.1872
Ромны, Сумська область
канцелярский служитель Контрольной палаты
Бракосочетание
25.10.1872

Жена: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
в Иоакиманской церкви г. Можайск
Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: (Симоновская) Александра Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: (Симоновская) Мария Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 17.10.1878
Можайск, Можайский, Московская область
бухгалтер
Рождение ребёнка
14.11.1881

Дочь: (Симоновская) Вера Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
С 26.03.1882
Можайск, Можайский, Московская область
Казначей
Рождение ребёнка
22.12.1882

Сын: Симоновский Виктор

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Симоновский Николай Викторович

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: (Симоновская) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1889

Дочь: (Симоновская) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: (Симоновская) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1894

Сын: Симоновский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Симоновская (Рыбинская) Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
С 03.09.1898
Москва, город федерального значения Москва
Казначей
Смерть
23.05.1914
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
26.05.1914
Москва, город федерального значения Москва
отпевание в Покровской церкви в Кудрине, Никитский сорок

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