Симоновский Виктор
Место рождения
Дата рождения22.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1882
Крещение
27.12.1882
Бракосочетание
30.04.1908
Москва, город федерального значения Москва
в Вознесенской церкви на Остоженке
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Новгородова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Симоновский Кирилл
Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
09.02.1920
Дочь: Гумилева Наталья
Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна
Смерть
Неизвестно