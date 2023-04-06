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Симоновский Виктор

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Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

22.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1882

Отец: Симоновский Виктор Петрович

Мать: Симоновская Елизавета Васильевна

Можайск, Можайский, Московская область
Крещение
27.12.1882
Можайск, Можайский, Московская область
Бракосочетание
30.04.1908

Жена: Симоновская Вера Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
в Вознесенской церкви на Остоженке
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Новгородова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Симоновский Кирилл

Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
09.02.1920

Дочь: Гумилева Наталья

Мать ребёнка: Симоновская Вера Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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