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Аитов Абдул-Мязить

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Аюпов Абдул-Латыйф

Мать: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулмазитов Гыймалетдин

Мать ребёнка: (Фейзуллова) Бадернися Третья Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фейзуллова) Бадернися Третья Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алембикова) Гярифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
1829

Сын: Абдул Мазитов Гайнетдин

Мать ребёнка: (Алембикова) Гярифя Вторая Жена

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мазитов Хасан

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мазитов Низаметдин

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мазитов Камалетдин

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Смерть
1848
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Мазитова) Мясуфа

Мать ребёнка: (Алембикова) Гярифя Вторая Жена

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