Мазитов Хасан
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Камаретдин
Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Шигабетдин
Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Халима
Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Нагима
Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Жамиля
Мать ребёнка: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Хасанов Сабир
Мать ребёнка: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена
Смерть
Неизвестно