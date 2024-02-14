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Мазитов Хасан

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Аитов Абдул-Мязить

Мать: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Камаретдин

Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Шигабетдин

Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Халима

Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Нагима

Мать ребёнка: Хасана Латыфа Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасана Латыфа Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Жамиля

Мать ребёнка: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Хасанов Сабир

Мать ребёнка: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена

Смерть
Неизвестно

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