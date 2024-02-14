Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мазитов Хасан

Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мазитов Низаметдин

Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мазитов Камалетдин

Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить

Смерть
Неизвестно

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