Мазитов Камалетдин
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Зинникамал
Мать ребёнка: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Бядигылбяан
Мать ребёнка: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Мягъсумя
Мать ребёнка: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалов Ибрахим
Мать ребёнка: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гыйльмжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гыйльмжамал
Смерть
Неизвестно