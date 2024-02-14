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Мазитов Камалетдин

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Аитов Абдул-Мязить

Мать: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Зинникамал

Мать ребёнка: Гыйльмжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Бядигылбяан

Мать ребёнка: Гыйльмжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Мягъсумя

Мать ребёнка: Гыйльмжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Ибрахим

Мать ребёнка: Гыйльмжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Хисаметдин

Мать ребёнка: Гыйльмжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гыйльмжамал

Смерть
Неизвестно

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